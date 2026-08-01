قیمت امروز Aussie Dollar Token

قیمت لحظه‌ ای Aussie Dollar Token (AUDX) در حال حاضر برابر با $ 0.708465 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUDX به USD برابر با $ 0.708465 برای هر AUDX می‌ باشد.

توکن Aussie Dollar Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,237,423 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.16M AUDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUDX در بازه‌ ای بین $ 0.707454 (حداقل) و $ 0.708508 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.22 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.099824 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUDX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 40.69 رسیده است.

اطلاعات بازار Aussie Dollar Token (AUDX)

ارزش بازار $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M حجم (24 ساعته) $ 40.69$ 40.69 $ 40.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M سرمایه در گردش 3.16M 3.16M 3.16M عرضه کل 3,158,067.0 3,158,067.0 3,158,067.0

ارزش بازار فعلی Aussie Dollar Token برابر است با $ 2.24M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 40.69. عرضه در گردش AUDX برابر است با 3.16M، و عرضه کل آن 3158067.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.24M است.