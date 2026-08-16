قیمت امروز BigWater

قیمت لحظه‌ ای BigWater (BIGW) در حال حاضر برابر با $ 0.00159868 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIGW به USD برابر با $ 0.00159868 برای هر BIGW می‌ باشد.

توکن BigWater در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,468,385 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 928.35M BIGW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIGW در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00281767 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIGW طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.22 رسیده است.

اطلاعات بازار BigWater (BIGW)

ارزش بازار $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M حجم (24 ساعته) $ 22.22$ 22.22 $ 22.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M سرمایه در گردش 928.35M 928.35M 928.35M عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BigWater برابر است با $ 1.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.22. عرضه در گردش BIGW برابر است با 928.35M، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.99M است.