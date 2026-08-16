قیمت امروز Gains

قیمت لحظه‌ ای Gains (GAINS) در حال حاضر برابر با $ 0.00245445 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAINS به USD برابر با $ 0.00245445 برای هر GAINS می‌ باشد.

توکن Gains در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 142,618 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 58.11M GAINS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAINS در بازه‌ ای بین $ 0.00245543 (حداقل) و $ 0.00249724 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.86 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAINS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -1.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 122.45 رسیده است.

اطلاعات بازار Gains (GAINS)

ارزش بازار $ 142.62K$ 142.62K $ 142.62K حجم (24 ساعته) $ 122.45$ 122.45 $ 122.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 245.44K$ 245.44K $ 245.44K سرمایه در گردش 58.11M 58.11M 58.11M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gains برابر است با $ 142.62K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 122.45. عرضه در گردش GAINS برابر است با 58.11M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 245.44K است.