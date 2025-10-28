Gama TokenGAMA چیست

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts. GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Gama Token (GAMA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Gama Token (USD)

ارزش Gama Token (GAMA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Gama Token (GAMA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Gama Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Gama Token را بررسی کنید!

GAMA به ارزهای محلی

توکنومیکس Gama Token (GAMA)

درک، توکنومیکس Gama Token (GAMA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GAMA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gama Token (GAMA) امروز Gama Token (GAMA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GAMA به واحد USD برابر است با 0.764393 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GAMA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.764393 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GAMA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gama Token چقدر است؟ ارزش بازار GAMA برابر است با $ 76.46M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GAMA چقدر است؟ عرضه در گردش GAMA برابر است با 100.03M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GAMA چقدر بوده است؟ GAMA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.873173 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GAMA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GAMA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.585643 USD رسید. حجم معاملات GAMA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GAMA برابر است با -- USD . آیا GAMA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GAMA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GAMA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Gama Token (GAMA)