قیمت لحظه‌ ای Beny Bad Boy امروز برابر است با 0.00316162 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BBB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BBB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Beny Bad Boy (BBB)

قیمت لحظه‌ ای 1 BBB به USD:

$0.00316162
$0.00316162
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Beny Bad Boy (BBB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Beny Bad Boy (BBB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00316162
$ 0.00316162
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00316186
$ 0.00316186
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00316162
$ 0.00316162

$ 0.00316186
$ 0.00316186

$ 0.00514351
$ 0.00514351

$ 0
$ 0

0.00%

-0.00%

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Beny Bad Boy (BBB) برابر است با $0.00316162. در 24 ساعت گذشته، BBB در بازه قیمتی حداقل $ 0.00316162 تا حداکثر $ 0.00316186 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BBB برابر با $ 0.00514351 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BBB در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.00% و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Beny Bad Boy (BBB)

$ 7.53M
$ 7.53M

--
--

$ 7.53M
$ 7.53M

2.38B
2.38B

2,382,904,000.0
2,382,904,000.0

ارزش بازار فعلی Beny Bad Boy برابر است با $ 7.53M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BBB برابر است با 2.38B، و عرضه کل آن 2382904000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.53M است.

تاریخچه قیمت Beny Bad Boy (BBB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Beny Bad Boy به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Beny Bad Boy به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Beny Bad Boy به USD به میزان $ +0.0159068443 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Beny Bad Boy به USD به میزان $ +0.00288269659663547946 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.00%
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ +0.0159068443+503.12%
90 روز$ +0.00288269659663547946+1,033.51%

Beny Bad BoyBBB چیست

$BBB isn't just a meme; it's the heartbeat of a wild, unstoppable community. Powered by the BBB Cult, we're rewriting the rules of memecoins. Together, the BBB Community creates the fun, fuels the pumps, and spreads the megadrops like wildfire.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Beny Bad Boy (USD)

ارزش Beny Bad Boy (BBB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Beny Bad Boy (BBB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Beny Bad Boy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Beny Bad Boy را بررسی کنید!

BBB به ارزهای محلی

توکنومیکس Beny Bad Boy (BBB)

درک، توکنومیکس Beny Bad Boy (BBB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BBB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Beny Bad Boy (BBB)

امروز Beny Bad Boy (BBB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BBB به واحد USD برابر است با 0.00316162 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BBB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BBB نسبت به USD برابر است با $ 0.00316162. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Beny Bad Boy چقدر است؟
ارزش بازار BBB برابر است با $ 7.53M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BBB چقدر است؟
عرضه در گردش BBB برابر است با 2.38B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BBB چقدر بوده است؟
BBB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00514351 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BBB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BBB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات BBB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BBB برابر است با -- USD.
آیا BBB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BBB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BBB مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Beny Bad Boy (BBB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,805.67

$4,088.31

$0.05325

$200.94

$4.1062

$4,088.31

$113,805.67

$200.94

$2.6268

$1,135.51

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001002

$0.0000000000000001390

$0.0000000000388

$0.1639

$0.04420

$0.01945

