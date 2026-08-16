قیمت امروز HodlerRewards

قیمت لحظه‌ ای HodlerRewards (REWARD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REWARD به USD برابر با $ 0 برای هر REWARD می‌ باشد.

توکن HodlerRewards در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,107.7 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 148.68M REWARD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REWARD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REWARD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار HodlerRewards (REWARD)

ارزش بازار $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K سرمایه در گردش 148.68M 148.68M 148.68M عرضه کل 176,874,441.0 176,874,441.0 176,874,441.0

ارزش بازار فعلی HodlerRewards برابر است با $ 11.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REWARD برابر است با 148.68M، و عرضه کل آن 176874441.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.21K است.