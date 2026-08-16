قیمت امروز Emorya Finance

قیمت لحظه‌ ای Emorya Finance (EMR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMR به USD برابر با $ 0 برای هر EMR می‌ باشد.

توکن Emorya Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 198,950 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 947.90M EMR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04461771 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMR طی یک ساعت گذشته به میزان +13.08% و در هفت روز اخیر به میزان +79.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Emorya Finance (EMR)

ارزش بازار $ 198.95K$ 198.95K $ 198.95K حجم (24 ساعته) $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 209.89K$ 209.89K $ 209.89K سرمایه در گردش 947.90M 947.90M 947.90M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Emorya Finance برابر است با $ 198.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.51K. عرضه در گردش EMR برابر است با 947.90M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 209.89K است.