قیمت امروز xExchange

قیمت لحظه‌ ای xExchange (MEX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MEX به USD برابر با $ 0 برای هر MEX می‌ باشد.

توکن xExchange در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1 003 989 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4,08T MEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MEX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00100138 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MEX طی یک ساعت گذشته به میزان -0,16% و در هفت روز اخیر به میزان -0,18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار xExchange (MEX)

ارزش بازار $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1,00M$ 1,00M $ 1,00M سرمایه در گردش 4,08T 4,08T 4,08T عرضه کل 4 075 069 798 230,0 4 075 069 798 230,0 4 075 069 798 230,0

ارزش بازار فعلی xExchange برابر است با $ 1,00M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MEX برابر است با 4,08T، و عرضه کل آن 4075069798230.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1,00M است.