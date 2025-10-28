قیمت لحظه‌ ای XOXNO امروز برابر است با 0.01935442 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XOXNO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XOXNO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای XOXNO امروز برابر است با 0.01935442 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XOXNO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XOXNO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره XOXNO

اطلاعات قیمت XOXNO

وایت‌ پیپر XOXNO

وب‌سایت رسمی XOXNO

توکنومیکس XOXNO

پیش‌بینی قیمت XOXNO

قیمت XOXNO (XOXNO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 XOXNO به USD:

$0.0192646
-2.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای XOXNO (XOXNO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:22:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت XOXNO (XOXNO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01843308
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01980775
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01843308
$ 0.01980775
$ 0.291313
$ 0.01521366
+1.50%

-2.28%

+1.89%

+1.89%

قیمت لحظه‌ ای XOXNO (XOXNO) برابر است با $0.01935442. در 24 ساعت گذشته، XOXNO در بازه قیمتی حداقل $ 0.01843308 تا حداکثر $ 0.01980775 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XOXNO برابر با $ 0.291313 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01521366 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XOXNO در یک ساعت گذشته +1.50%، در 24 ساعت گذشته -2.28% و در 7 روز گذشته +1.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار XOXNO (XOXNO)

$ 1.27M
--
$ 1.93M
66.02M
99,966,328.716022
ارزش بازار فعلی XOXNO برابر است با $ 1.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XOXNO برابر است با 66.02M، و عرضه کل آن 99966328.716022 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.93M است.

تاریخچه قیمت XOXNO (XOXNO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.00045333359639254 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.0051949624 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.0054702035 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.01043205936905804 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00045333359639254-2.28%
30 روز$ -0.0051949624-26.84%
60 روز$ -0.0054702035-28.26%
90 روز$ -0.01043205936905804-35.02%

XOXNOXOXNO چیست

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت XOXNO (USD)

ارزش XOXNO (XOXNO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XOXNO (XOXNO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XOXNO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XOXNO را بررسی کنید!

XOXNO به ارزهای محلی

توکنومیکس XOXNO (XOXNO)

درک، توکنومیکس XOXNO (XOXNO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XOXNO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XOXNO (XOXNO)

امروز XOXNO (XOXNO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XOXNO به واحد USD برابر است با 0.01935442 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XOXNO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XOXNO نسبت به USD برابر است با $ 0.01935442. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار XOXNO چقدر است؟
ارزش بازار XOXNO برابر است با $ 1.27M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XOXNO چقدر است؟
عرضه در گردش XOXNO برابر است با 66.02M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XOXNO چقدر بوده است؟
XOXNO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.291313 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XOXNO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XOXNO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01521366 USD رسید.
حجم معاملات XOXNO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XOXNO برابر است با -- USD.
آیا XOXNO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XOXNO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XOXNO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XOXNO (XOXNO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

