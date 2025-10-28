قیمت XOXNO (XOXNO)
قیمت لحظه ای XOXNO (XOXNO) برابر است با $0.01935442. در 24 ساعت گذشته، XOXNO در بازه قیمتی حداقل $ 0.01843308 تا حداکثر $ 0.01980775 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XOXNO برابر با $ 0.291313 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01521366 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، XOXNO در یک ساعت گذشته +1.50%، در 24 ساعت گذشته -2.28% و در 7 روز گذشته +1.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی XOXNO برابر است با $ 1.27M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش XOXNO برابر است با 66.02M، و عرضه کل آن 99966328.716022 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.93M است.
امروز، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.00045333359639254 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.0051949624 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.0054702035 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت XOXNO به USD به میزان $ -0.01043205936905804 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00045333359639254
|-2.28%
|30 روز
|$ -0.0051949624
|-26.84%
|60 روز
|$ -0.0054702035
|-28.26%
|90 روز
|$ -0.01043205936905804
|-35.02%
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش XOXNO (XOXNO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از XOXNO (XOXNO) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت XOXNO را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت XOXNO را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس XOXNO (XOXNO) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XOXNO بیشتر بدانید!
