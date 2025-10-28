XOXNOXOXNO چیست

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem. xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us. XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت XOXNO (USD)

ارزش XOXNO (XOXNO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XOXNO (XOXNO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XOXNO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XOXNO را بررسی کنید!

XOXNO به ارزهای محلی

توکنومیکس XOXNO (XOXNO)

درک، توکنومیکس XOXNO (XOXNO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XOXNO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XOXNO (XOXNO) امروز XOXNO (XOXNO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XOXNO به واحد USD برابر است با 0.01935442 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XOXNO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01935442 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XOXNO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XOXNO چقدر است؟ ارزش بازار XOXNO برابر است با $ 1.27M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XOXNO چقدر است؟ عرضه در گردش XOXNO برابر است با 66.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XOXNO چقدر بوده است؟ XOXNO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.291313 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XOXNO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XOXNO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01521366 USD رسید. حجم معاملات XOXNO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XOXNO برابر است با -- USD . آیا XOXNO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XOXNO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XOXNO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XOXNO (XOXNO)