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برترین توکن‌ های تجارت الکترونیک بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تجارت الکترونیک را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Paycoin
Paycoin
PCI
$ 0.03552721
-0.14%
-0.00%
-0.89%
$ 36.33M
$ 509.77K
2
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 2.843
+0.46%
+1.53%
-5.35%
$ 19.71M
$ 19.56K
3
Optio
Optio
OPT
$ 0.00068212
0.00%
--
0.00%
$ 11.27M
$ 102.83
4
HAVA
HAVA
HAVA
$ 2.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.85M
$ 4.84K
5
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.03023
-4.42%
+37.16%
+25.02%
$ 5.08M
$ 6.93M
6
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00169586
-0.06%
--
+1.47%
$ 3.31M
$ 1.90
7
$ 0.01769
-0.34%
-5.80%
-10.97%
$ 3.02M
$ 38.60K
8
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00219808
+0.66%
+0.00%
-4.49%
$ 2.20M
$ 5.06
9
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.74931
0.00%
-0.01%
-6.37%
$ 2.17M
$ 982.03K
10
Shack Token
Shack Token
SHACK
$ 0.00214381
-0.03%
-0.00%
-11.74%
$ 2.11M
$ 42.89
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0009
0.00%
+5.53%
+7.85%
$ 1.47M
$ 68.78M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002137
+0.80%
+1.14%
+0.71%
$ 1.35M
$ 3.15B
13
Kin
Kin
KIN
$ 3.99781E-7
-0.27%
+11.20%
+6.85%
$ 1.06M
--
14
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.221
+0.05%
+0.23%
-1.84%
$ 387.15K
$ 3.30K
15
StormX
StormX
STMX
$ 3.262E-5
0.00%
+61.60%
0.00%
$ 358.77K
--
16
PREME Token
PREME Token
PREME
$ 0.00152785
0.00%
+0.00%
-4.87%
$ 285.97K
$ 4.39
17
PEPTIDES
PEPTIDES
PEPTI
$ 0.00018329
+0.15%
-0.03%
-10.61%
$ 179.35K
$ 5.04K
18
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
19
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.000245
0.00%
-0.08%
-17.86%
$ 158.01K
$ 2.03K
20
Paysenger
Paysenger
EGO
$ 0.0005796
-0.09%
+0.29%
-1.31%
$ 116.23K
$ 93.98M
21
Bistroo
Bistroo
BIST
$ 0.00118578
0.00%
--
0.00%
$ 71.20K
$ 20.48
22
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.1E-5
-0.02%
+0.50%
-10.54%
$ 40.98K
--
23
BOUNCY BALL of OFiD Fun
BOUNCY BALL of OFiD Fun
E𝕏PB
$ 2.462E-5
+0.49%
+6.70%
+1.44%
$ 24.60K
--
24
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 3.446E-5
-0.03%
+1.20%
-21.09%
$ 19.80K
--
25
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.91921E-7
-0.06%
+0.10%
-18.67%
$ 17.85K
--
26
Ikon
Ikon
IKON
$ 1.462E-5
0.00%
+1.50%
0.00%
$ 14.61K
--
27
MBD Financials
MBD Financials
MBD
$ 3.79534E-7
0.00%
-38.70%
0.00%
$ 12.55K
--
28
JW Token
JW Token
JWT
$ 0.00579497
0.00%
0.00%
+1.49%
$ 11.59K
$ 587.16

سوالات متداول

توکن‌ های تجارت الکترونیک چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تجارت الکترونیک به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 28 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $99.78M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تجارت الکترونیک چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تجارت الکترونیک که در MEXC رصد می‌شوند، توکن STMX با ثبت تغییر قیمتی 61.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تجارت الکترونیک در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 28 توکن از دسته تجارت الکترونیک را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تجارت الکترونیک می‌توان به PCI, AUCTION, OPT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تجارت الکترونیک چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تجارت الکترونیک در حال حاضر حدود $99.78M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تجارت الکترونیک، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.