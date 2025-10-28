قیمت لحظه‌ ای VERONICA by Virtuals امروز برابر است با 0.00134402 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VERONICA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VERONICA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای VERONICA by Virtuals امروز برابر است با 0.00134402 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VERONICA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VERONICA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت VERONICA by Virtuals (VERONICA)

قیمت لحظه‌ ای 1 VERONICA به USD:

$0.00134488
$0.00134488$0.00134488
-11.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای VERONICA by Virtuals (VERONICA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:50 (UTC+8)

اطلاعات قیمت VERONICA by Virtuals (VERONICA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00128519
$ 0.00128519$ 0.00128519
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00153098
$ 0.00153098$ 0.00153098
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00128519
$ 0.00128519$ 0.00128519

$ 0.00153098
$ 0.00153098$ 0.00153098

$ 0.00233193
$ 0.00233193$ 0.00233193

$ 0
$ 0$ 0

-4.26%

-11.87%

+62.31%

+62.31%

قیمت لحظه‌ ای VERONICA by Virtuals (VERONICA) برابر است با $0.00134402. در 24 ساعت گذشته، VERONICA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00128519 تا حداکثر $ 0.00153098 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VERONICA برابر با $ 0.00233193 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VERONICA در یک ساعت گذشته -4.26%، در 24 ساعت گذشته -11.87% و در 7 روز گذشته +62.31% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار VERONICA by Virtuals (VERONICA)

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی VERONICA by Virtuals برابر است با $ 1.34M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VERONICA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.34M است.

تاریخچه قیمت VERONICA by Virtuals (VERONICA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت VERONICA by Virtuals به USD به میزان $ -0.000181096522300476 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت VERONICA by Virtuals به USD به میزان $ +0.0000541844 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت VERONICA by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت VERONICA by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000181096522300476-11.87%
30 روز$ +0.0000541844+4.03%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

VERONICA by VirtualsVERONICA چیست

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع VERONICA by Virtuals (VERONICA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت VERONICA by Virtuals (USD)

ارزش VERONICA by Virtuals (VERONICA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VERONICA by Virtuals (VERONICA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VERONICA by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VERONICA by Virtuals را بررسی کنید!

VERONICA به ارزهای محلی

توکنومیکس VERONICA by Virtuals (VERONICA)

درک، توکنومیکس VERONICA by Virtuals (VERONICA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VERONICA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VERONICA by Virtuals (VERONICA)

امروز VERONICA by Virtuals (VERONICA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VERONICA به واحد USD برابر است با 0.00134402 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VERONICA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VERONICA نسبت به USD برابر است با $ 0.00134402. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار VERONICA by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار VERONICA برابر است با $ 1.34M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VERONICA چقدر است؟
عرضه در گردش VERONICA برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VERONICA چقدر بوده است؟
VERONICA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00233193 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VERONICA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VERONICA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VERONICA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VERONICA برابر است با -- USD.
آیا VERONICA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VERONICA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VERONICA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:50 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

