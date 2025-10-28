VERONICA by VirtualsVERONICA چیست

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

منبع VERONICA by Virtuals (VERONICA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت VERONICA by Virtuals (USD)

ارزش VERONICA by Virtuals (VERONICA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VERONICA by Virtuals (VERONICA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VERONICA by Virtuals را بررسی کنید.

VERONICA به ارزهای محلی

توکنومیکس VERONICA by Virtuals (VERONICA)

درک، توکنومیکس VERONICA by Virtuals (VERONICA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VERONICA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VERONICA by Virtuals (VERONICA) امروز VERONICA by Virtuals (VERONICA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VERONICA به واحد USD برابر است با 0.00134402 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VERONICA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00134402 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VERONICA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VERONICA by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار VERONICA برابر است با $ 1.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VERONICA چقدر است؟ عرضه در گردش VERONICA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VERONICA چقدر بوده است؟ VERONICA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00233193 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VERONICA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VERONICA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VERONICA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VERONICA برابر است با -- USD . آیا VERONICA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VERONICA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VERONICA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VERONICA by Virtuals (VERONICA)