قیمت امروز PEPTIDES

قیمت لحظه‌ ای PEPTIDES (PEPTI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEPTI به USD برابر با $ 0 برای هر PEPTI می‌ باشد.

توکن PEPTIDES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 185,028 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 978.52M PEPTI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEPTI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00101275 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEPTI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -2.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.93K رسیده است.

اطلاعات بازار PEPTIDES (PEPTI)

ارزش بازار $ 185.03K$ 185.03K $ 185.03K حجم (24 ساعته) $ 3.93K$ 3.93K $ 3.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 185.03K$ 185.03K $ 185.03K سرمایه در گردش 978.52M 978.52M 978.52M عرضه کل 978,518,024.430076 978,518,024.430076 978,518,024.430076

ارزش بازار فعلی PEPTIDES برابر است با $ 185.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.93K. عرضه در گردش PEPTI برابر است با 978.52M، و عرضه کل آن 978518024.430076 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 185.03K است.