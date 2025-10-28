قیمت لحظه‌ ای BOUNCY BALL of OFiD Fun امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت E𝕏PB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت E𝕏PB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BOUNCY BALL of OFiD Fun امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت E𝕏PB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت E𝕏PB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 E𝕏PB به USD:

--
----
-2.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
نمودار قیمت لحظه ای BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:48:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-2.09%

+8.72%

+8.72%

قیمت لحظه‌ ای BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، E𝕏PB در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته E𝕏PB برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، E𝕏PB در یک ساعت گذشته -0.64%، در 24 ساعت گذشته -2.09% و در 7 روز گذشته +8.72% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

$ 37.27K
$ 37.27K$ 37.27K

--
----

$ 38.07K
$ 38.07K$ 38.07K

978.28M
978.28M 978.28M

999,432,327.764755
999,432,327.764755 999,432,327.764755

ارزش بازار فعلی BOUNCY BALL of OFiD Fun برابر است با $ 37.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش E𝕏PB برابر است با 978.28M، و عرضه کل آن 999432327.764755 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.07K است.

تاریخچه قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.09%
30 روز$ 0-3.56%
60 روز$ 0-15.94%
90 روز$ 0--

BOUNCY BALL of OFiD FunE𝕏PB چیست

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

ارزش BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BOUNCY BALL of OFiD Fun را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun را بررسی کنید!

E𝕏PB به ارزهای محلی

توکنومیکس BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

درک، توکنومیکس BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده E𝕏PB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

امروز BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای E𝕏PB به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی E𝕏PB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی E𝕏PB نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BOUNCY BALL of OFiD Fun چقدر است؟
ارزش بازار E𝕏PB برابر است با $ 37.27K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش E𝕏PB چقدر است؟
عرضه در گردش E𝕏PB برابر است با 978.28M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت E𝕏PB چقدر بوده است؟
E𝕏PB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت E𝕏PB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
E𝕏PB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات E𝕏PB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای E𝕏PB برابر است با -- USD.
آیا E𝕏PB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد E𝕏PB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت E𝕏PB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:48:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

