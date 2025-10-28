BOUNCY BALL of OFiD FunE𝕏PB چیست

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt's Web3 Marketing & Media goods and services. The project introduces a three-part framework: • Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement. • #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance. • Giddy's — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance. OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

پیش‌ بینی قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun (USD)

ارزش BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BOUNCY BALL of OFiD Fun را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BOUNCY BALL of OFiD Fun را بررسی کنید!

E𝕏PB به ارزهای محلی

توکنومیکس BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

درک، توکنومیکس BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده E𝕏PB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) امروز BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای E𝕏PB به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی E𝕏PB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی E𝕏PB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار BOUNCY BALL of OFiD Fun چقدر است؟ ارزش بازار E𝕏PB برابر است با $ 37.27K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش E𝕏PB چقدر است؟ عرضه در گردش E𝕏PB برابر است با 978.28M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت E𝕏PB چقدر بوده است؟ E𝕏PB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت E𝕏PB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ E𝕏PB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات E𝕏PB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای E𝕏PB برابر است با -- USD . آیا E𝕏PB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد E𝕏PB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت E𝕏PB مراجعه کنید.

