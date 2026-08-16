قیمت امروز Bistroo

قیمت لحظه‌ ای Bistroo (BIST) در حال حاضر برابر با $ 0.00118578 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIST به USD برابر با $ 0.00118578 برای هر BIST می‌ باشد.

توکن Bistroo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,197 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.78M BIST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIST در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.257443 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00117732 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIST طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.48 رسیده است.

اطلاعات بازار Bistroo (BIST)

ارزش بازار $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K حجم (24 ساعته) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K سرمایه در گردش 50.78M 50.78M 50.78M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bistroo برابر است با $ 71.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.48. عرضه در گردش BIST برابر است با 50.78M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 118.58K است.