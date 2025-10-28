IkonIKON چیست

Ikonshop is building the next frontier of eCommerce powered by crypto. Our platform enables merchants to sell physical and digital products directly to global buyers with seamless cryptocurrency payments, reducing reliance on traditional payment systems. y leveraging Solana's speed and low fees, we provide fast, secure, and borderless transactions. The $IKON token powers the ecosystem, rewarding users for referrals, purchases, and engagement while giving merchants tools to grow their businesses. Our mission is to return ownership and transparency to online commerce, where buyers and sellers can transact freely without intermediaries.

پیش‌ بینی قیمت Ikon (USD)

IKON به ارزهای محلی

توکنومیکس Ikon (IKON)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ikon (IKON) امروز Ikon (IKON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IKON به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IKON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IKON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ikon چقدر است؟ ارزش بازار IKON برابر است با $ 586.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IKON چقدر است؟ عرضه در گردش IKON برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IKON چقدر بوده است؟ IKON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IKON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IKON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IKON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IKON برابر است با -- USD . آیا IKON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IKON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IKON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ikon (IKON)