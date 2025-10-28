قیمت لحظه‌ ای Shack Token امروز برابر است با 0.02916752 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SHACK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SHACK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Shack Token امروز برابر است با 0.02916752 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SHACK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SHACK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SHACK

اطلاعات قیمت SHACK

وایت‌ پیپر SHACK

وب‌سایت رسمی SHACK

توکنومیکس SHACK

پیش‌بینی قیمت SHACK

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Shack Token

قیمت Shack Token (SHACK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SHACK به USD:

$0.02906717
$0.02906717$0.02906717
+4.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Shack Token (SHACK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Shack Token (SHACK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02753687
$ 0.02753687$ 0.02753687
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02941519
$ 0.02941519$ 0.02941519
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02753687
$ 0.02753687$ 0.02753687

$ 0.02941519
$ 0.02941519$ 0.02941519

$ 0.02941519
$ 0.02941519$ 0.02941519

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

+0.31%

+4.49%

+25.11%

+25.11%

قیمت لحظه‌ ای Shack Token (SHACK) برابر است با $0.02916752. در 24 ساعت گذشته، SHACK در بازه قیمتی حداقل $ 0.02753687 تا حداکثر $ 0.02941519 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SHACK برابر با $ 0.02941519 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00495461 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SHACK در یک ساعت گذشته +0.31%، در 24 ساعت گذشته +4.49% و در 7 روز گذشته +25.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Shack Token (SHACK)

$ 11.57M
$ 11.57M$ 11.57M

--
----

$ 29.11M
$ 29.11M$ 29.11M

397.32M
397.32M 397.32M

999,996,523.400132
999,996,523.400132 999,996,523.400132

ارزش بازار فعلی Shack Token برابر است با $ 11.57M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHACK برابر است با 397.32M، و عرضه کل آن 999996523.400132 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.11M است.

تاریخچه قیمت Shack Token (SHACK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Shack Token به USD به میزان $ +0.00125253 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Shack Token به USD به میزان $ +0.0413532285 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Shack Token به USD به میزان $ +0.1003927371 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Shack Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00125253+4.49%
30 روز$ +0.0413532285+141.78%
60 روز$ +0.1003927371+344.19%
90 روز$ 0--

Shack TokenSHACK چیست

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Shack Token (USD)

ارزش Shack Token (SHACK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Shack Token (SHACK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Shack Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Shack Token را بررسی کنید!

SHACK به ارزهای محلی

توکنومیکس Shack Token (SHACK)

درک، توکنومیکس Shack Token (SHACK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHACK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Shack Token (SHACK)

امروز Shack Token (SHACK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SHACK به واحد USD برابر است با 0.02916752 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SHACK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SHACK نسبت به USD برابر است با $ 0.02916752. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Shack Token چقدر است؟
ارزش بازار SHACK برابر است با $ 11.57M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SHACK چقدر است؟
عرضه در گردش SHACK برابر است با 397.32M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHACK چقدر بوده است؟
SHACK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02941519 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SHACK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SHACK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00495461 USD رسید.
حجم معاملات SHACK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHACK برابر است با -- USD.
آیا SHACK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SHACK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHACK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:13:11 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Shack Token (SHACK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.91
$113,856.91$113,856.91

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.50
$4,097.50$4,097.50

-1.80%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05290
$0.05290$0.05290

-5.04%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.12
$201.12$201.12

+0.50%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1211
$4.1211$4.1211

-20.53%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,097.50
$4,097.50$4,097.50

-1.80%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,856.91
$113,856.91$113,856.91

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.12
$201.12$201.12

+0.50%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6289
$2.6289$2.6289

-1.21%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.24
$1,137.24$1,137.24

-0.56%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001037
$0.001037$0.001037

+72.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001558
$0.0000000000000001558$0.0000000000000001558

+1,329.35%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1658
$0.1658$0.1658

+231.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000290
$0.0000000000290$0.0000000000290

+184.31%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04479
$0.04479$0.04479

+123.95%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01903
$0.01903$0.01903

+90.30%