Shack TokenSHACK چیست

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland's new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

SHACK به ارزهای محلی

توکنومیکس Shack Token (SHACK)

درک، توکنومیکس Shack Token (SHACK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHACK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Shack Token (SHACK) امروز Shack Token (SHACK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHACK به واحد USD برابر است با 0.02916752 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHACK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02916752 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHACK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Shack Token چقدر است؟ ارزش بازار SHACK برابر است با $ 11.57M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHACK چقدر است؟ عرضه در گردش SHACK برابر است با 397.32M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHACK چقدر بوده است؟ SHACK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02941519 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHACK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHACK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00495461 USD رسید. حجم معاملات SHACK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHACK برابر است با -- USD . آیا SHACK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHACK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHACK مراجعه کنید.

