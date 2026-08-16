قیمت امروز Nomu

قیمت لحظه‌ ای Nomu (NOMU) در حال حاضر برابر با $ 0.00220047 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOMU به USD برابر با $ 0.00220047 برای هر NOMU می‌ باشد.

توکن Nomu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,200,430 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 630.00M NOMU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOMU در بازه‌ ای بین $ 0.00218353 (حداقل) و $ 0.00221089 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00881366 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00156214 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOMU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.51% و در هفت روز اخیر به میزان -5.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.08 رسیده است.

اطلاعات بازار Nomu (NOMU)

ارزش بازار $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M حجم (24 ساعته) $ 57.08$ 57.08 $ 57.08 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M سرمایه در گردش 630.00M 630.00M 630.00M عرضه کل 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695 999,999,183.1418695

ارزش بازار فعلی Nomu برابر است با $ 2.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.08. عرضه در گردش NOMU برابر است با 630.00M، و عرضه کل آن 999999183.1418695 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.20M است.