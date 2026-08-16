قیمت امروز CC0 COMPANY

قیمت لحظه‌ ای CC0 COMPANY (CC0COMPANY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CC0COMPANY به USD برابر با $ 0 برای هر CC0COMPANY می‌ باشد.

توکن CC0 COMPANY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,804.19 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 574.53M CC0COMPANY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CC0COMPANY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00354715 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CC0COMPANY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -22.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

ارزش بازار $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.47K$ 34.47K $ 34.47K سرمایه در گردش 574.53M 574.53M 574.53M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CC0 COMPANY برابر است با $ 19.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CC0COMPANY برابر است با 574.53M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.47K است.