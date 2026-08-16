قیمت امروز HAVA

قیمت لحظه‌ ای HAVA (HAVA) در حال حاضر برابر با $ 2.21 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAVA به USD برابر با $ 2.21 برای هر HAVA می‌ باشد.

توکن HAVA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,846,949 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.00M HAVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAVA در بازه‌ ای بین $ 2.21 (حداقل) و $ 2.21 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.599564 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAVA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.84K رسیده است.

اطلاعات بازار HAVA (HAVA)

ارزش بازار $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M حجم (24 ساعته) $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.23M$ 44.23M $ 44.23M سرمایه در گردش 4.00M 4.00M 4.00M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی HAVA برابر است با $ 8.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.84K. عرضه در گردش HAVA برابر است با 4.00M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.23M است.