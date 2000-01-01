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برترین توکن‌ های امنیت سایبری بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش امنیت سایبری را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04263
+0.49%
+0.19%
+2.00%
$ 223.06M
$ 1.42M
2
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.010642
-0.31%
+1.97%
+8.50%
$ 48.69M
$ 5.64M
3
QANplatform
QANplatform
QANX
$ 0.01362416
-0.45%
-0.04%
+5.10%
$ 23.16M
$ 40.46K
4
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10771
+0.20%
+3.69%
-6.74%
$ 17.27M
$ 531.47K
5
PolySwarm
PolySwarm
NCT
$ 0.00413846
-0.29%
-0.02%
+0.05%
$ 7.80M
$ 74.63K
6
Forta
Forta
FORT
$ 0.0121
0.00%
-3.28%
-4.80%
$ 7.68M
$ 4.59M
7
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11639
+0.18%
-0.91%
+3.62%
$ 2.33M
$ 649.99K
8
QuStream
QuStream
QST
$ 0.00201407
+0.15%
+0.09%
+3.56%
$ 2.01M
$ 65.32K
9
HAI
HAI
HAI
$ 0.001727
+0.06%
+3.72%
+23.04%
$ 1.44M
$ 13.18M
10
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03643
+0.05%
+0.94%
+3.02%
$ 1.04M
$ 2.57M
11
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00360854
+1.68%
0.00%
+0.10%
$ 337.28K
$ 87.89
12
Biometric Financial
Biometric Financial
BIOFI
$ 0.0000801
-0.04%
-0.31%
+1.01%
$ 312.75K
$ 684.04M
13
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00108317
0.00%
+0.08%
-7.18%
$ 234.21K
$ 1.14K
14
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02386342
0.00%
--
-1.47%
$ 227.64K
$ 12.55
15
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67
16
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.21614
+0.01%
-0.01%
-1.89%
$ 177.55K
$ 43.59
17
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096181
0.00%
--
+11.75%
$ 96.18K
$ 44.07
18
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008468
0.00%
-0.22%
-5.58%
$ 94.66K
$ 72.23M
19
The Audit Oracle
The Audit Oracle
AUDIT
$ 0.00016929
0.00%
--
-3.26%
$ 68.96K
$ 3.12
20
IRONCLAD SECURITY
IRONCLAD SECURITY
ICLAD
$ 8.936E-5
0.00%
-1.20%
+5.84%
$ 62.20K
--
21
LESTER by Virtuals
LESTER by Virtuals
LESTER
$ 4.901E-5
-0.24%
+0.60%
-1.37%
$ 49.01K
--
22
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
+4.40%
$ 37.31K
--
23
baibysitter
baibysitter
BAIBY
$ 3.068E-5
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 30.68K
--
24
ThreatSlayerAI by Virtuals
ThreatSlayerAI by Virtuals
SLAYER
$ 1.074E-5
0.00%
-1.00%
-1.56%
$ 10.74K
--
25
Immunefi
Immunefi
IMU
$ 0.002675
+0.38%
-21.81%
-12.67%
--
$ 29.40M
26
Arcium
Arcium
ARX
$ 0.1097
-0.09%
-0.99%
-13.78%
--
$ 1.23M

سوالات متداول

توکن‌ های امنیت سایبری چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های امنیت سایبری به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $336.44M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن امنیت سایبری چیست؟
در میان توکن‌ های دسته امنیت سایبری که در MEXC رصد می‌شوند، توکن X40G با ثبت تغییر قیمتی 9.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن امنیت سایبری در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته امنیت سایبری را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص امنیت سایبری می‌توان به CFX, GPS, QANX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته امنیت سایبری چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های امنیت سایبری در حال حاضر حدود $336.44M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش امنیت سایبری، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.