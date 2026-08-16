قیمت امروز x402guard

قیمت لحظه‌ ای x402guard (X40G) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی X40G به USD برابر با $ 0 برای هر X40G می‌ باشد.

توکن x402guard در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,313 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 624.16M X40G می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، X40G در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00246414 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز X40G طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار x402guard (X40G)

ارزش بازار $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K سرمایه در گردش 624.16M 624.16M 624.16M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی x402guard برابر است با $ 37.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش X40G برابر است با 624.16M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.78K است.