قیمت امروز IRONCLAD SECURITY

قیمت لحظه‌ ای IRONCLAD SECURITY (ICLAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ICLAD به USD برابر با $ 0 برای هر ICLAD می‌ باشد.

توکن IRONCLAD SECURITY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 62,198 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 696.03M ICLAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ICLAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ICLAD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +5.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IRONCLAD SECURITY (ICLAD)

ارزش بازار $ 62.20K$ 62.20K $ 62.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K سرمایه در گردش 696.03M 696.03M 696.03M عرضه کل 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033 982,529,427.8382033

ارزش بازار فعلی IRONCLAD SECURITY برابر است با $ 62.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ICLAD برابر است با 696.03M، و عرضه کل آن 982529427.8382033 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.80K است.