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برترین توکن‌ های پروتکل BTCfi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پروتکل BTCfi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
United Stables
United Stables
U
$ 1.0005
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.00K
2
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.312
+0.31%
+1.86%
-4.43%
$ 224.70M
$ 119.84K
3
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2241
+0.27%
+4.70%
+81.58%
$ 58.21M
$ 410.16K
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03722
-0.37%
-0.16%
-4.74%
$ 44.11M
$ 55.87M
5
Threshold
Threshold
T
$ 0.003396
+0.03%
+0.83%
-7.34%
$ 37.87M
$ 16.04M
6
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00988
+0.51%
+1.32%
-23.70%
$ 36.89M
$ 5.77M
7
Test
Test
TST
$ 0.014183
0.00%
-1.02%
-33.36%
$ 13.36M
$ 8.20M
8
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.006896
+5.35%
+45.49%
+27.88%
$ 6.96M
$ 57.33M
9
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.000881
+0.09%
+5.96%
-1.00%
$ 6.47M
$ 61.52M
10
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011188
+0.13%
+0.68%
+0.23%
$ 4.34M
$ 4.74M
11
GVNR
GVNR
GVNR
$ 0.236449
0.00%
--
-43.76%
$ 3.79M
$ 12.49
12
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002305
+0.57%
+4.13%
-14.52%
$ 3.40M
$ 27.58M
13
Garden
Garden
SEED
$ 0.107706
0.00%
--
+1.41%
$ 1.40M
$ 1.30
14
$ 0.001734
-0.06%
+4.82%
-8.14%
$ 1.05M
$ 39.38M
15
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007341
+0.11%
-1.78%
-13.29%
$ 631.59K
$ 7.92M
16
Lnfi Network
Lnfi Network
LN
$ 0.00299374
+0.01%
-0.11%
-45.14%
$ 279.02K
$ 25.66K
17
pSTAKE Finance
pSTAKE Finance
PSTAKE
$ 0.00010833
0.00%
--
0.00%
$ 47.63K
$ 15.43
18
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02862
+0.04%
-3.71%
+27.08%
--
$ 2.31M
19
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1053
+1.06%
+0.58%
-7.09%
--
$ 628.97K
20
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003346
-0.03%
+0.72%
+0.72%
--
$ 16.53M
21
pump.fun
pump.fun
PUMP
$ 0.002765
-0.50%
-2.98%
+2.33%
--
$ 1.32B

سوالات متداول

توکن‌ های پروتکل BTCfi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پروتکل BTCfi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.44B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پروتکل BTCfi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پروتکل BTCfi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HEMI با ثبت تغییر قیمتی 45.49% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پروتکل BTCfi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته پروتکل BTCfi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پروتکل BTCfi می‌توان به U, PENDLE, BR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پروتکل BTCfi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پروتکل BTCfi در حال حاضر حدود $1.44B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پروتکل BTCfi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.