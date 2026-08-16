قیمت امروز pSTAKE Finance

قیمت لحظه‌ ای pSTAKE Finance (PSTAKE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSTAKE به USD برابر با $ 0 برای هر PSTAKE می‌ باشد.

توکن pSTAKE Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,627 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 439.65M PSTAKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSTAKE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.21 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSTAKE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 15.43 رسیده است.

اطلاعات بازار pSTAKE Finance (PSTAKE)

ارزش بازار $ 47.63K$ 47.63K $ 47.63K حجم (24 ساعته) $ 15.43$ 15.43 $ 15.43 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.17K$ 54.17K $ 54.17K سرمایه در گردش 439.65M 439.65M 439.65M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی pSTAKE Finance برابر است با $ 47.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 15.43. عرضه در گردش PSTAKE برابر است با 439.65M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.17K است.