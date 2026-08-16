قیمت امروز Garden

قیمت لحظه‌ ای Garden (SEED) در حال حاضر برابر با $ 0.107706 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEED به USD برابر با $ 0.107706 برای هر SEED می‌ باشد.

توکن Garden در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,403,027 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.03M SEED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.33 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.076937 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.30 رسیده است.

اطلاعات بازار Garden (SEED)

ارزش بازار $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M حجم (24 ساعته) $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.83M$ 15.83M $ 15.83M سرمایه در گردش 13.03M 13.03M 13.03M عرضه کل 147,000,000.0 147,000,000.0 147,000,000.0

ارزش بازار فعلی Garden برابر است با $ 1.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.30. عرضه در گردش SEED برابر است با 13.03M، و عرضه کل آن 147000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.83M است.