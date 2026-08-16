قیمت امروز Lnfi Network

قیمت لحظه‌ ای Lnfi Network (LN) در حال حاضر برابر با $ 0.00295805 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LN به USD برابر با $ 0.00295805 برای هر LN می‌ باشد.

توکن Lnfi Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 275,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 93.20M LN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LN در بازه‌ ای بین $ 0.00288861 (حداقل) و $ 0.00411868 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.056908 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00288861 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -45.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.72K رسیده است.

اطلاعات بازار Lnfi Network (LN)

ارزش بازار $ 275.69K$ 275.69K $ 275.69K حجم (24 ساعته) $ 25.72K$ 25.72K $ 25.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M سرمایه در گردش 93.20M 93.20M 93.20M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lnfi Network برابر است با $ 275.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.72K. عرضه در گردش LN برابر است با 93.20M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.96M است.