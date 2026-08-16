قیمت امروز GVNR

قیمت لحظه‌ ای GVNR (GVNR) در حال حاضر برابر با $ 0.236449 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GVNR به USD برابر با $ 0.236449 برای هر GVNR می‌ باشد.

توکن GVNR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,794,663 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.05M GVNR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GVNR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.99 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03570621 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GVNR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.49 رسیده است.

اطلاعات بازار GVNR (GVNR)

ارزش بازار $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M حجم (24 ساعته) $ 12.49$ 12.49 $ 12.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M سرمایه در گردش 16.05M 16.05M 16.05M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی GVNR برابر است با $ 3.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.49. عرضه در گردش GVNR برابر است با 16.05M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.73M است.