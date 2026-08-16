قیمت امروز Lamina1

قیمت لحظه‌ ای Lamina1 (L1) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی L1 به USD برابر با $ 0 برای هر L1 می‌ باشد.

توکن Lamina1 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,498 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 269.76M L1 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، L1 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.509024 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز L1 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.39K رسیده است.

اطلاعات بازار Lamina1 (L1)

ارزش بازار $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K حجم (24 ساعته) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 269.67K$ 269.67K $ 269.67K سرمایه در گردش 269.76M 269.76M 269.76M عرضه کل 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lamina1 برابر است با $ 48.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.39K. عرضه در گردش L1 برابر است با 269.76M، و عرضه کل آن 1500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 269.67K است.