قیمت امروز Warp

قیمت لحظه‌ ای Warp (WRP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WRP به USD برابر با $ 0 برای هر WRP می‌ باشد.

توکن Warp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 683,687 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 795.88M WRP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WRP در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00870662 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WRP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 139.87 رسیده است.

اطلاعات بازار Warp (WRP)

ارزش بازار $ 683.69K$ 683.69K $ 683.69K حجم (24 ساعته) $ 139.87$ 139.87 $ 139.87 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 683.69K$ 683.69K $ 683.69K سرمایه در گردش 795.88M 795.88M 795.88M عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Warp برابر است با $ 683.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 139.87. عرضه در گردش WRP برابر است با 795.88M، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 683.69K است.