قیمت امروز Buy Button

قیمت لحظه‌ ای Buy Button (BUY) در حال حاضر برابر با $ 0.00124755 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 27.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUY به USD برابر با $ 0.00124755 برای هر BUY می‌ باشد.

توکن Buy Button در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,145,806 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 916.66M BUY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUY در بازه‌ ای بین $ 0.00130083 (حداقل) و $ 0.00191748 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00261233 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUY طی یک ساعت گذشته به میزان -6.75% و در هفت روز اخیر به میزان -3.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 76.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Buy Button (BUY)

ارزش بازار $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M حجم (24 ساعته) $ 76.52K$ 76.52K $ 76.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M سرمایه در گردش 916.66M 916.66M 916.66M عرضه کل 916,658,250.9810789 916,658,250.9810789 916,658,250.9810789

ارزش بازار فعلی Buy Button برابر است با $ 1.15M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.52K. عرضه در گردش BUY برابر است با 916.66M، و عرضه کل آن 916658250.9810789 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.