قیمت امروز breadcat

قیمت لحظه‌ ای breadcat (BREADCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BREADCAT به USD برابر با $ 0 برای هر BREADCAT می‌ باشد.

توکن breadcat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,353 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 960.82M BREADCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BREADCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BREADCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +4.63% و در هفت روز اخیر به میزان +34.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار breadcat (BREADCAT)

ارزش بازار $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K سرمایه در گردش 960.82M 960.82M 960.82M عرضه کل 960,815,695.59836 960,815,695.59836 960,815,695.59836

ارزش بازار فعلی breadcat برابر است با $ 25.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BREADCAT برابر است با 960.82M، و عرضه کل آن 960815695.59836 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.35K است.