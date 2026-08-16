قیمت امروز brainfart

قیمت لحظه‌ ای brainfart (BRAIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRAIN به USD برابر با $ 0 برای هر BRAIN می‌ باشد.

توکن brainfart در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,860.73 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.29M BRAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRAIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRAIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -4.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار brainfart (BRAIN)

ارزش بازار $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K سرمایه در گردش 999.29M 999.29M 999.29M عرضه کل 999,293,823.090566 999,293,823.090566 999,293,823.090566

ارزش بازار فعلی brainfart برابر است با $ 11.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BRAIN برابر است با 999.29M، و عرضه کل آن 999293823.090566 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.86K است.