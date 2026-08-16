قیمت امروز Boardwalk

قیمت لحظه‌ ای Boardwalk (BWLK) در حال حاضر برابر با $ 0.313659 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BWLK به USD برابر با $ 0.313659 برای هر BWLK می‌ باشد.

توکن Boardwalk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 937,767 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.99M BWLK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BWLK در بازه‌ ای بین $ 0.312005 (حداقل) و $ 0.314138 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.356127 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.259596 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BWLK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -11.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.66 رسیده است.

اطلاعات بازار Boardwalk (BWLK)

ارزش بازار $ 937.77K$ 937.77K $ 937.77K حجم (24 ساعته) $ 20.66$ 20.66 $ 20.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 937.77K$ 937.77K $ 937.77K سرمایه در گردش 2.99M 2.99M 2.99M عرضه کل 2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894

ارزش بازار فعلی Boardwalk برابر است با $ 937.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.66. عرضه در گردش BWLK برابر است با 2.99M، و عرضه کل آن 2989774.9621563894 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 937.77K است.