قیمت امروز BNBOFLEGENDS

قیمت لحظه‌ ای BNBOFLEGENDS (BOL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOL به USD برابر با $ 0 برای هر BOL می‌ باشد.

توکن BNBOFLEGENDS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 137,436 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 912.55M BOL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00108371 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.58 رسیده است.

اطلاعات بازار BNBOFLEGENDS (BOL)

ارزش بازار $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K حجم (24 ساعته) $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K سرمایه در گردش 912.55M 912.55M 912.55M عرضه کل 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

ارزش بازار فعلی BNBOFLEGENDS برابر است با $ 137.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.58. عرضه در گردش BOL برابر است با 912.55M، و عرضه کل آن 912545878.4009236 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 137.44K است.