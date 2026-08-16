قیمت امروز Blocky

قیمت لحظه‌ ای Blocky (BLOCKY) در حال حاضر برابر با $ 0.00342589 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLOCKY به USD برابر با $ 0.00342589 برای هر BLOCKY می‌ باشد.

توکن Blocky در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,946 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M BLOCKY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLOCKY در بازه‌ ای بین $ 0.00340617 (حداقل) و $ 0.00355491 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01474664 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLOCKY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +2.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.97 رسیده است.

اطلاعات بازار Blocky (BLOCKY)

ارزش بازار $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K حجم (24 ساعته) $ 19.97$ 19.97 $ 19.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.95K$ 71.95K $ 71.95K سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M عرضه کل 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553 20,999,914.7704553

ارزش بازار فعلی Blocky برابر است با $ 71.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.97. عرضه در گردش BLOCKY برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 20999914.7704553 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.95K است.