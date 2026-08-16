قیمت امروز Bitsocial

قیمت لحظه‌ ای Bitsocial (BSO) در حال حاضر برابر با $ 0.00605928 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSO به USD برابر با $ 0.00605928 برای هر BSO می‌ باشد.

توکن Bitsocial در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,272,448 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 210.00M BSO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSO در بازه‌ ای بین $ 0.00604806 (حداقل) و $ 0.00609477 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0110834 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00526421 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 127.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Bitsocial (BSO)

ارزش بازار $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M حجم (24 ساعته) $ 127.24$ 127.24 $ 127.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M سرمایه در گردش 210.00M 210.00M 210.00M عرضه کل 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bitsocial برابر است با $ 1.27M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 127.24. عرضه در گردش BSO برابر است با 210.00M، و عرضه کل آن 210000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.27M است.