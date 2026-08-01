قیمت امروز BarnBridge

قیمت لحظه‌ ای BarnBridge (BOND) در حال حاضر برابر با $ 0.0356926 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOND به USD برابر با $ 0.0356926 برای هر BOND می‌ باشد.

توکن BarnBridge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 356,927 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M BOND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOND در بازه‌ ای بین $ 0.03569037 (حداقل) و $ 0.03578677 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 185.69 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01202086 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOND طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +6.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.20 رسیده است.

اطلاعات بازار BarnBridge (BOND)

ارزش بازار $ 356.93K$ 356.93K $ 356.93K حجم (24 ساعته) $ 4.20$ 4.20 $ 4.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 356.93K$ 356.93K $ 356.93K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی BarnBridge برابر است با $ 356.93K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.20. عرضه در گردش BOND برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 356.93K است.