قیمت امروز ayFLOW

قیمت لحظه‌ ای ayFLOW (AYFLOW) در حال حاضر برابر با $ 0.0383785 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AYFLOW به USD برابر با $ 0.0383785 برای هر AYFLOW می‌ باشد.

توکن ayFLOW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 804,327 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.95M AYFLOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AYFLOW در بازه‌ ای بین $ 0.0378971 (حداقل) و $ 0.0387832 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.429407 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02914672 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AYFLOW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان +3.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 251.45 رسیده است.

اطلاعات بازار ayFLOW (AYFLOW)

ارزش بازار $ 804.33K$ 804.33K $ 804.33K حجم (24 ساعته) $ 251.45$ 251.45 $ 251.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 804.33K$ 804.33K $ 804.33K سرمایه در گردش 20.95M 20.95M 20.95M عرضه کل 20,954,189.36420287 20,954,189.36420287 20,954,189.36420287

ارزش بازار فعلی ayFLOW برابر است با $ 804.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 251.45. عرضه در گردش AYFLOW برابر است با 20.95M، و عرضه کل آن 20954189.36420287 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 804.33K است.