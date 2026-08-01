قیمت امروز Aura Network

قیمت لحظه‌ ای Aura Network (AURA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AURA به USD برابر با $ 0 برای هر AURA می‌ باشد.

توکن Aura Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 368,592 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 428.24M AURA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AURA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.197293 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AURA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Aura Network (AURA)

ارزش بازار $ 368.59K$ 368.59K $ 368.59K حجم (24 ساعته) $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 860.71K$ 860.71K $ 860.71K سرمایه در گردش 428.24M 428.24M 428.24M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Aura Network برابر است با $ 368.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.32K. عرضه در گردش AURA برابر است با 428.24M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 860.71K است.