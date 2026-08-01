قیمت امروز apyUSD

قیمت لحظه‌ ای apyUSD (APYUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.3 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APYUSD به USD برابر با $ 1.3 برای هر APYUSD می‌ باشد.

توکن apyUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 173,807,400 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 133.50M APYUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APYUSD در بازه‌ ای بین $ 1.28 (حداقل) و $ 1.33 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,799.87 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.97356 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APYUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -1.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.86M رسیده است.

اطلاعات بازار apyUSD (APYUSD)

ارزش بازار $ 173.81M$ 173.81M $ 173.81M حجم (24 ساعته) $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 173.81M$ 173.81M $ 173.81M سرمایه در گردش 133.50M 133.50M 133.50M عرضه کل 133,501,395.1202274 133,501,395.1202274 133,501,395.1202274

ارزش بازار فعلی apyUSD برابر است با $ 173.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.86M. عرضه در گردش APYUSD برابر است با 133.50M، و عرضه کل آن 133501395.1202274 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 173.81M است.