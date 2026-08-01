قیمت امروز Agent Conductor

قیمت لحظه‌ ای Agent Conductor (AC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AC به USD برابر با $ 0 برای هر AC می‌ باشد.

توکن Agent Conductor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,364 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 99.67B AC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Agent Conductor (AC)

ارزش بازار $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K سرمایه در گردش 99.67B 99.67B 99.67B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Agent Conductor برابر است با $ 20.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AC برابر است با 99.67B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.43K است.