قیمت امروز Zorro

قیمت لحظه‌ ای Zorro (ZORRO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZORRO به USD برابر با $ 0 برای هر ZORRO می‌ باشد.

توکن Zorro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,920 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B ZORRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZORRO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00257852 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZORRO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Zorro (ZORRO)

ارزش بازار $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Zorro برابر است با $ 30.92K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZORRO برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.92K است.