قیمت امروز ZEAL

قیمت لحظه‌ ای ZEAL (ZEAL) در حال حاضر برابر با $ 0.00539717 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZEAL به USD برابر با $ 0.00539717 برای هر ZEAL می‌ باشد.

توکن ZEAL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,295,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 240.00M ZEAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZEAL در بازه‌ ای بین $ 0.00502451 (حداقل) و $ 0.00552881 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.199965 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00433067 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZEAL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -13.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ZEAL (ZEAL)

ارزش بازار $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M سرمایه در گردش 240.00M 240.00M 240.00M عرضه کل 240,000,000.0 240,000,000.0 240,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZEAL برابر است با $ 1.30M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZEAL برابر است با 240.00M، و عرضه کل آن 240000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.30M است.