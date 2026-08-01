قیمت امروز WAR

قیمت لحظه‌ ای WAR (WAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAR به USD برابر با $ 0 برای هر WAR می‌ باشد.

توکن WAR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 484,143 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M WAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04478671 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -4.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار WAR (WAR)

ارزش بازار $ 484.14K$ 484.14K $ 484.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 484.14K$ 484.14K $ 484.14K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,988,289.524315 999,988,289.524315 999,988,289.524315

ارزش بازار فعلی WAR برابر است با $ 484.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAR برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999988289.524315 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 484.14K است.