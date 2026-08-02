قیمت امروز solami

قیمت لحظه‌ ای solami (SOLAMI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLAMI به USD برابر با $ 0 برای هر SOLAMI می‌ باشد.

توکن solami در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 93,121 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.13M SOLAMI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLAMI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00483002 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLAMI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.72% و در هفت روز اخیر به میزان -3.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار solami (SOLAMI)

ارزش بازار $ 93.12K$ 93.12K $ 93.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 93.12K$ 93.12K $ 93.12K سرمایه در گردش 999.13M 999.13M 999.13M عرضه کل 999,134,503.510436 999,134,503.510436 999,134,503.510436

ارزش بازار فعلی solami برابر است با $ 93.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLAMI برابر است با 999.13M، و عرضه کل آن 999134503.510436 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 93.12K است.