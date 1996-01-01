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برترین توکن‌ های شاخص کوآپ دیفای بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش شاخص کوآپ دیفای را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
WETH
WETH
WETH
$ 1,882.62
+0.07%
+0.00%
-1.81%
$ 4.18B
$ 138.50M
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.248
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.68
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
4
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2994
0.00%
+1.63%
+3.89%
$ 252.26M
$ 337.45K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.26
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
6
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,952.5
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
7
SNX
SNX
SNX
$ 0.2
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
8
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.387
+0.22%
+0.88%
-10.29%
$ 31.03M
$ 50.35K
9
balancer
balancer
BAL
$ 0.10491
+0.46%
-1.71%
-3.19%
$ 7.40M
$ 534.97K

سوالات متداول

توکن‌ های شاخص کوآپ دیفای چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های شاخص کوآپ دیفای به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 9 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $8.13B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن شاخص کوآپ دیفای چیست؟
در میان توکن‌ های دسته شاخص کوآپ دیفای که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LDO با ثبت تغییر قیمتی 1.63% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن شاخص کوآپ دیفای در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 9 توکن از دسته شاخص کوآپ دیفای را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص شاخص کوآپ دیفای می‌توان به WETH, UNI, AAVE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته شاخص کوآپ دیفای چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های شاخص کوآپ دیفای در حال حاضر حدود $8.13B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش شاخص کوآپ دیفای، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.