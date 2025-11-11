Rain یک پروتکل اختیار معامله غیرمتمرکز است که بر بستر Arbitrum ساخته شده و به هر کسی اجازه میدهد تا اختیار معامله های سفارشی را روی تقریباً هر موضوعی ایجاد و معامله کند، بدون نیاز به مجوز. کاربران میتوانند بازارهای خود را تعریف کرده و نتایج موردنظرشان را انتخاب کنند و در یک سیستم جهانی و آنچین مشارکت داشته باشند. چشم انداز این پروتکل، ایجاد یک بستر باز و جهانی برای دسترسی به اختیار معامله در دسته بندی های متنوع از جمله قیمت های مالی، رویدادهای جهانی و فعالیت های آنچین است.