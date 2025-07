اطلاعات Pangolin (PNG).

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

وب‌ سایت رسمی: https://pangolin.exchange/ وایت پیپر https://docs.pangolin.exchange/ کاوشگر بلوک: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token