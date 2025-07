اطلاعات Osmosis (OSMO).

Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs.

وب‌ سایت رسمی: https://osmosis.zone/ وایت پیپر https://docs.osmosis.zone/ کاوشگر بلوک: https://www.mintscan.io/osmosis