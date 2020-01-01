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برترین توکن‌ های شاخص DeFi بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش شاخص DeFi را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USSI
USSI
USSI
$ 1.004
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.95M
$ 4.92K
2
NX8
NX8
NX8
$ 69.39
-0.01%
-0.00%
-0.76%
$ 1.90M
$ 47.43K
3
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 12.92
0.00%
+0.00%
-6.17%
$ 692.58K
$ 87.39
4
Bankless BED Index
Bankless BED Index
BED
$ 79.28
0.00%
0.00%
-3.95%
$ 342.54K
$ 3.85K
5
Metaverse Index
Metaverse Index
MVI
$ 3.57
0.00%
+0.00%
-4.80%
$ 337.24K
$ 2.90
6
Digital Reserve Currency
Digital Reserve Currency
DRC
$ 0.00012408
+0.01%
+0.02%
-1.96%
$ 124.08K
$ 66.48
7
Bloomberg Galaxy Crypto Index
Bloomberg Galaxy Crypto Index
BGCI
$ 1.58
0.00%
+0.00%
-2.47%
$ 37.86K
$ 706.54
8
Colony Avalanche Index
Colony Avalanche Index
CAI
$ 18.27
0.00%
--
0.00%
$ 25.99K
$ 302.82
9
Agentlauncher
Agentlauncher
CVAI
$ 0.00016644
0.00%
+0.00%
-1.64%
$ 24.91K
$ 88.05
10
BigStrategy Inc
BigStrategy Inc
BSTR
$ 1.179E-5
0.00%
-1.10%
0.00%
$ 11.79K
--
11
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002395
-0.66%
-0.29%
-2.88%
--
$ 23.33M
12
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.243
0.00%
+0.23%
-1.32%
--
$ 1.15

سوالات متداول

توکن‌ های شاخص DeFi چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های شاخص DeFi به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.45M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن شاخص DeFi چیست؟
در میان توکن‌ های دسته شاخص DeFi که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LCAP با ثبت تغییر قیمتی 0.23% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن شاخص DeFi در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته شاخص DeFi را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص شاخص DeFi می‌توان به USSI, NX8, BTC2X-FLI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته شاخص DeFi چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های شاخص DeFi در حال حاضر حدود $6.45M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش شاخص DeFi، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.